Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предложил уволить Любомиру Мандзий с поста исполняющей обязанности министра образования. Об этом говорится в обращении политика, опубликованном телеканалом Newsone 27 марта

В 2018 году Мандзий, возглавлявшая тогда департамент образования Львовской обладминистрации, организовала конкурс детских рисунков о дивизии СС «Галичина».

«Подобное назначение — пощечина для власти и очередная демонстрация того, какие непрофессиональные конъюнктурщики и случайные люди допущены к управлению страной», — говорится в обращении.

Кто лучше нарисует фашиста: Во Львове стартовал конкурс детского творчества, посвященный дивизии СС «Галичина» © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Любомира Мандзий заняла кресло главы Минобразования 25 марта.