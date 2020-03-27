В 2018 году Мандзий, возглавлявшая тогда департамент образования Львовской обладминистрации, организовала конкурс детских рисунков о дивизии СС «Галичина».

«Подобное назначение — пощечина для власти и очередная демонстрация того, какие непрофессиональные конъюнктурщики и случайные люди допущены к управлению страной», — говорится в обращении.

Кто лучше нарисует фашиста: Во Львове стартовал конкурс детского творчества, посвященный дивизии СС «Галичина»
Кто лучше нарисует фашиста: Во Львове стартовал конкурс детского творчества, посвященный дивизии СС «Галичина»
© РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк
По словам Медведчука, Мандзий, организовав конкурс, прославляющий эсэсовцев, нарушила закон Украины об осуждении нацистского режима и запрете пропаганды его символики.

Любомира Мандзий заняла кресло главы Минобразования 25 марта.

 

 