В 2018 году Мандзий, возглавлявшая тогда департамент образования Львовской обладминистрации, организовала конкурс детских рисунков о дивизии СС «Галичина».
«Подобное назначение — пощечина для власти и очередная демонстрация того, какие непрофессиональные конъюнктурщики и случайные люди допущены к управлению страной», — говорится в обращении.
По словам Медведчука, Мандзий, организовав конкурс, прославляющий эсэсовцев, нарушила закон Украины об осуждении нацистского режима и запрете пропаганды его символики.
Любомира Мандзий заняла кресло главы Минобразования 25 марта.