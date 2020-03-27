В Львовской области со следующей недели начнется массовое тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом 28 марта в Facebook сообщил губернатор Львовщины Максим Козицкий

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«Львовская областная государственная администрация совместно с Львовским IT Кластером внедряет программу массового тестирования населения на коронавирус. Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели», — сообщил Козицкий.

В первую очередь проверять будут тех, кто недавно вернулся из-за рубежа или контактировал с зараженными.