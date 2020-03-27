На Украине к 27 марта зафиксировали 218 случаев коронавируса, три из них — в Львовской области.
«Львовская областная государственная администрация совместно с Львовским IT Кластером внедряет программу массового тестирования населения на коронавирус. Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели», — сообщил Козицкий.
В первую очередь проверять будут тех, кто недавно вернулся из-за рубежа или контактировал с зараженными.