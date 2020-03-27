«Есть проблема в эффективном донесении информации, чиновничий язык не всегда удается перевести на человеческий. Некоторые нюансы, как в случае с тем, можно ли выгуливать собак, просто не успевают вовремя донести до людей, власти работают в пожарном режиме», — указал эксперт.
По его мнению, в обществе пока еще есть лишь теоретическое осознание того, чем коронавирус может грозить, какими будут экономические последствия для государств или жизненные трудности для простых граждан.
Люди сейчас каждый день переживают как неделю, время очень ускорилось, несмотря на то, что многим пришлось переключиться на удаленную работу, или вообще остаться без нее.