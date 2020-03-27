Хотя руководство Казахстана и других среднеазиатских стран предпринимает жесткие меры в борьбе с коронавирусом, общество с пониманием относится к ним. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: После коронавируса политические режимы Средней Азии получат бОльшую легитимность © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его мнению, в обществе пока еще есть лишь теоретическое осознание того, чем коронавирус может грозить, какими будут экономические последствия для государств или жизненные трудности для простых граждан.

Люди сейчас каждый день переживают как неделю, время очень ускорилось, несмотря на то, что многим пришлось переключиться на удаленную работу, или вообще остаться без нее.