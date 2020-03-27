Если у Казахстана и даже Узбекистана контакты с внешним миром были хорошо налажены, в том числе благодаря сетке авиамаршрутов местных авиакомпаний, то там эти контакты ограничены: Туркменистан вообще закрытая страна, иностранцы туда редко попадают, пояснил эксперт.
Кроме того, по его словам, Туркменистан перевел все свои международные рейсы подальше от Ашхабада, в региональный аэропорт и создал там карантинную зону, за которую никто из заболевших не должен выйти.
«Таджикистану пока везет, так как значительная часть его граждан работает за рубежом. Но это люди — в основном простые и трудолюбивые. Коронавирус же в регион принесли люди обеспеченные», — пояснил Полетаев.
Плюс Казахстан — это транзитное государство для остальных стран Средней Азии (товары, грузы и трудовые мигранты через территорию Казахстана в Россию курсируют), которое первым закрыло границу и обеспечило, таким образом, безопасность для других стран региона, уточнил политолог.