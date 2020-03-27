В Таджикистане и Туркмении пока не зафиксировано ни одного случая коронавируса прежде всего потому, что они находятся в глубине континента, и их жители редко выезжают за границу. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: После коронавируса политические режимы Средней Азии получат бОльшую легитимность © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кроме того, по его словам, Туркменистан перевел все свои международные рейсы подальше от Ашхабада, в региональный аэропорт и создал там карантинную зону, за которую никто из заболевших не должен выйти.

«Таджикистану пока везет, так как значительная часть его граждан работает за рубежом. Но это люди — в основном простые и трудолюбивые. Коронавирус же в регион принесли люди обеспеченные», — пояснил Полетаев.

Плюс Казахстан — это транзитное государство для остальных стран Средней Азии (товары, грузы и трудовые мигранты через территорию Казахстана в Россию курсируют), которое первым закрыло границу и обеспечило, таким образом, безопасность для других стран региона, уточнил политолог.