«Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника», — сказал он.
Также отмечается, что в пятницу ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ, в частности, от дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и дел Майдана.
Трепак — участник боевых действий в Донбассе. С 2015 по 2016 год он занимал должность первого замглавы Службы безопасности. Заместителем генпрокурора Трепак был назначен 8 октября прошлого года экс-руководителем ведомства Русланом Рябошапкой.