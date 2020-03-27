Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку по собственному желанию. Об этом 27 марта он рассказал в эксклюзивном комментарии LB.ua

Зеленский спасает Порошенко. Что стоит за переменами в Госбюро расследований © Facebook, Державне бюро розслідувань | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что в пятницу ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ, в частности, от дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и дел Майдана.

Трепак — участник боевых действий в Донбассе. С 2015 по 2016 год он занимал должность первого замглавы Службы безопасности. Заместителем генпрокурора Трепак был назначен 8 октября прошлого года экс-руководителем ведомства Русланом Рябошапкой.