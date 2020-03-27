Эксперт пояснил, что если 100 лет назад, когда была эпидемия «испанки», данные об умерших подсчитывались годами, то сейчас люди в режиме реального времени узнают количество заболевших, выздоровевших и умерших, считают, у какой страны их больше или меньше.
«Но среднеазиатская отборочная группа, как и в реальном спорте, находится далеко не в лидерах. Пока еще можно сильно не переживать», — иронизирует Полетаев.
Те меры, которые сейчас предприняты руководством среднеазиатских стран, достаточно жестки, другое дело, насколько долго они продлятся, насколько долго люди будут к ним лояльны, подчеркнул политолог.
Как утверждают специалисты, в Казахстане ждут к началу апреля пика заболеваний, но пока основные пути проникновения заболевания в Среднюю Азию заблокированы, заключил собеседник издания.