Сегодняшний интерес человечества к коронавирусу напоминает какую-то чумную олимпиаду в условиях отмены реальных международных спортивных соревнований. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: После коронавируса политические режимы Средней Азии получат бОльшую легитимность © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но среднеазиатская отборочная группа, как и в реальном спорте, находится далеко не в лидерах. Пока еще можно сильно не переживать», — иронизирует Полетаев.

Те меры, которые сейчас предприняты руководством среднеазиатских стран, достаточно жестки, другое дело, насколько долго они продлятся, насколько долго люди будут к ним лояльны, подчеркнул политолог.

Как утверждают специалисты, в Казахстане ждут к началу апреля пика заболеваний, но пока основные пути проникновения заболевания в Среднюю Азию заблокированы, заключил собеседник издания.