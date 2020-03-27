Если более глобально смотреть на ситуацию с коронавирусом, то человечество действительно перешагнуло порог новой цивилизации. Но это означает, что капитализму приходит конец. Об этом рассказал венгерский политолог Ласло Кемени в интервью изданию Украина.ру

Ласло Кемени о коронавирусе, о смерти капитализма и о революции сознания © youtube.com

Вирус как будто катализатором является сейчас этого процесса и ускоряет этот процесс, чтобы люди во всём мире осознали, что теперь придётся по-другому жить, считает Кемени.

Если сравнивать пандемию с глобальной биологической войной, отметил политолог, то после всякой войны будет абсолютно новый мир, и к этому надо подготовиться.

Мир перешагнул рубеж, и начинается мир, в котором искусственный интеллект поможет людям жить абсолютно по-другому: но для этого необходимо, чтобы естественный интеллект тоже менялся, и чтоб люди сами изменились, заключил собеседник издания.