«Должно быть новое общество, новое соотношение стран, новое соотношение людей, то есть абсолютно новый мир. И это означает, что рухнет старая система, полностью», — пояснил эксперт.
Вирус как будто катализатором является сейчас этого процесса и ускоряет этот процесс, чтобы люди во всём мире осознали, что теперь придётся по-другому жить, считает Кемени.
Если сравнивать пандемию с глобальной биологической войной, отметил политолог, то после всякой войны будет абсолютно новый мир, и к этому надо подготовиться.
Мир перешагнул рубеж, и начинается мир, в котором искусственный интеллект поможет людям жить абсолютно по-другому: но для этого необходимо, чтобы естественный интеллект тоже менялся, и чтоб люди сами изменились, заключил собеседник издания.