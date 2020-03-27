Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили организованную группу, которая контрабандой ввозила в страну некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19. Об этом 27 марта ведомство сообщает в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Оперативники спецслужбы установили, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации в интернете и лично клиентам. Стоимость изъятых во время обысков контрафактных лекарств и тестов составляет почти 1 млн гривен (около 3 млн рублей).