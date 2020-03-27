«Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля. Свою "продукцию" они прятали в контейнерах с одеждой, а затем хранили ее в антисанитарных условиях в подвальном помещении», — говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации в интернете и лично клиентам. Стоимость изъятых во время обысков контрафактных лекарств и тестов составляет почти 1 млн гривен (около 3 млн рублей).