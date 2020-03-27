Россия, США и Китай, которые идут впереди цивилизации постиндустриальной научно-технической революции, должны были заявить о будущих глобальных вызовах и подготовить к этому весь мир, но этого так и не произошло. Об этом рассказал венгерский политолог Ласло Кемени в интервью изданию Украина.ру

Ласло Кемени о коронавирусе, о смерти капитализма и о революции сознания © youtube.com

Если более глобально смотреть на сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом, продолжил Кемени, то мир действительно перешагнули порог новой цивилизации, это означает, что это конец капитализма.

«Должно быть новое общество, новое соотношение стран, новое соотношение людей, то есть абсолютно новый мир. И это означает, что рухнет старая система, полностью», — полагает политолог.

Вирус как будто катализатором является сейчас этого процесса и ускоряет этот процесс, чтобы люди во всём мире осознали, что теперь придётся по-другому жить, заключил собеседник издания.