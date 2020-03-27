«Это значит, что полностью нет взаимодействия, это значит, что старые системы не работают в новых условиях. Нет доверия, и на первое место страны ставят свои интересы, исходя в основном из интересов капитала. Это интересы капитала, то есть интересы капитализма», — пояснил эксперт.
Если более глобально смотреть на сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом, продолжил Кемени, то мир действительно перешагнули порог новой цивилизации, это означает, что это конец капитализма.
«Должно быть новое общество, новое соотношение стран, новое соотношение людей, то есть абсолютно новый мир. И это означает, что рухнет старая система, полностью», — полагает политолог.
Вирус как будто катализатором является сейчас этого процесса и ускоряет этот процесс, чтобы люди во всём мире осознали, что теперь придётся по-другому жить, заключил собеседник издания.