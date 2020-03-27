Утверждение новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) позволит Украине пережить вызванный коронавирусом кризис спокойно и без стрессов на финансовом рынке

Распорядитель МВФ рассказала о прогрессе в обсуждении финансовой поддержки Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Олег Чурий в ходе онлайн-брифинга, который обнародовали в YouTube.

«Если программа будет утверждена, мы уверены, что Украина сможет пройти эти тяжелые времена, вызванные распространением вируса, стабильно, спокойно и без стрессов на финансовом рынке», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ситуация на валютном рынке Украины стабилизировалась, но при необходимости регулятор готов в дальнейшем поддерживать рынок посредством продажи валюты.

Резервы Украины, по его словам, на сегодня составляют приблизительно 25 млрд долларов. При этом Чурий отметил, что Нацбанк страны ожидает положительных новостей от Международного валютного фонда.