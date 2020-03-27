Пандемию коронавируса можно сравнить с начавшейся биологической войной. Причем каждая страна борется с угрозами на этой войне так, как она к этому подготовлена. Об этом рассказал венгерский политолог Ласло Кемени в инервью изданию Украина.ру

Ласло Кемени о коронавирусе, о смерти капитализма и о революции сознания © youtube.com

По его мнению, история с пандемией показала, что мир абсолютно взаимосвязан, что эта проблема глобальна и нельзя сказать, как думали некоторые в начале эпидемии, будто бы эти трудности касаются только Китая.

«Трамп и сейчас говорит не «коронавирус», а «китайский вирус». Нет. Всё, что происходит, показывает, что это глобальная проблема и что сейчас мир находится в таком состоянии, что не может быть локальных проблем. Нет локальных проблем», — подчеркнул Кемени.

Не может быть, например, локальной проблемой эпидемия этого вируса, и поэтому эту проблему нужно именно глобально решать, заключил собеседник издания.