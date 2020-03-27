В Администрации президента РФ выявили случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости 27 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Действительно, в Администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности, и принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, с тем чтобы не дать вирусу распространиться дальше», — заявил Песков.

При этом он уточнил, что знает про один такой случай, и подчеркнул, что президент Владимир Путин с заболевшим не контактировал.

По словам пресс-секретаря, сложившаяся ситуация лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с главой государства заранее приглашают пройти тесты на коронавирус.

В то же время Песков подтвердил, что две недели назад был на дне рождения Аллы Крутой, где также присутствовал народный артист РСФСР Лев Лещенко, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

«Да, я туда заезжал. Лещенко не видел. Видимо, он, наверное, уже ушел», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что это произошло «более чем две недели назад».

Согласно официальным данным, всего на сегодняшний день в России зафиксировано 1036 случаев заболевания. Три человека умерли, 45 выздоровели.