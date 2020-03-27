Тест премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на COVID-19 оказался положительным. Он самоизолировался и работает из дома

Глава британского правительства обратился за медицинской помощью, когда у него появился кашель и поднялась температура.

«По рекомендации главного санитарного врача я прошёл тексты, результат оказался положительным. Поэтому я работаю из дома, я самоизолировался», — заявил премьер-министр Соединённого королевства Борис Джонсон. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

25 марта стало известно, что положительный результат на коронавирус показал тест принца Чарльза. По рекомендации врачей они вместе с супругой Камиллой Паркер-Боулз находятся в самоизоляции в шотландской резиденции Балморал.

Всего в Великобритании зафиксировано 11 658 случаев заражения коронавирусом (за последние сутки не выявлено ни одного нового), 578 человек скончались, 135 выздоровели.

Новый вирус выявлен у высокопоставленных политиков не только в Великобритании. Диагноз подтвердился у министра внутренних дел Австралии Питера Даттона, министра по равноправию Испании Ирене Монтеро, министра территориальной политики Испании Каролины Дариас, президента итальянской области Пьемонт Альберто Чирио, министра культуры Франка Риестера, у нескольких членов правительства Ирана: вице-президента по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, первого вице-президента Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резы Рахмани.