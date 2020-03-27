По словам главы КИУ Алексея Кошеля, речь идет о малозначительных обещаниях. Так, спустя год пребывания на должности Зеленский добился лишь запуска русскоязычного телеканала для жителей Донбасса и принятия закона об импичменте.
«Основные обещания по экономическому и социальному блоку не выполнены. Зато реализованы преимущественно мелкие непринципиальные решения, которые мало на что влияют. Как правило, те рецепты, которые предлагал кандидат Зеленский, не дали нужного эффекта и де-факто не работают», — сказал Князев.
Среди провалов Зеленского неработающий закон о разоблачителях коррупционеров, отсутствие прогресса в работе с МВФ по вопросам тарифов.
Фонд продолжает требовать рыночную цену на газ, что будет означать рост тарифов ЖКХ.
Не удалось Зеленскому и поднять экономику: в минувшем году объемы производства упали на 0,5%, а цены выросли на 8%.
Остались пустыми обещания о выводе капитала из тени, а также об участии в Минском процессе США и Великобритании.