В России за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусом выросло до 1 тысячи 36 человек, соответствующие данные опубликовали в gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Почти 160 новых случаев пришлось на Москву, 12 — на Крым, восемь — на Подмосковье, три — на Волгоградскую область. По два новых случая выявили в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области. По одному новому случаю пришлось на Тульскую, Ярославскую, Ивановскую, Орловскую, Ростовскую и Кировскую области, а также на Дагестан и Татарстан.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, взрывного роста заболевших коронавирусом в России не наблюдается.

«Ситуация эпидемиологическая в Российской Федерации развивается пока достаточно спокойными темпами», — сказала она.

Попова также сообщила, что из общего количества выявленных 20% инфицированных россиян не выезжали за рубеж, они заразились от контактов внутри страны.