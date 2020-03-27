Большинство населения Бразилии уже обладает иммунитетом к коронавирусу, так как перенесло это заболевание без особых последствий. Об этом заявил президент Бразилии Жоир Болсонару, передает 27 марта РИА Новости со ссылкой на портал Terra

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 27 марта Дональдом Трампом в его резиденции.

Однако сам бразильский лидер накануне отказался обнародовать результаты теста на коронавирусную инфекцию.

«Мое слово стоит дороже, чем лист бумаги», — сказал он.

Болсонару сравнил коронавирус с легким гриппом и заявил, что после ножевого ранения эта болезнь ему не страшна.

Во время президентской кампании в 2018 году в одном из штатов на востоке страны Болсонару получил удар ножом в живот. Ранение оказалось легким.

В Бразилии коронавирус выявили у 2915 человек. Летальный исход зафиксировали в 78 случаях.