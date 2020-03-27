Ранее коронавирус выявили у около 20 членов бразильской делегации, которые посещали США и ужинали с президентом Дональдом Трампом в его резиденции.
Однако сам бразильский лидер накануне отказался обнародовать результаты теста на коронавирусную инфекцию.
«Мое слово стоит дороже, чем лист бумаги», — сказал он.
Болсонару сравнил коронавирус с легким гриппом и заявил, что после ножевого ранения эта болезнь ему не страшна.
Во время президентской кампании в 2018 году в одном из штатов на востоке страны Болсонару получил удар ножом в живот. Ранение оказалось легким.
В Бразилии коронавирус выявили у 2915 человек. Летальный исход зафиксировали в 78 случаях.