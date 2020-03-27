Ранее сообщалось, что в условиях пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса, которые серьезно ударили по экономике Украины, власти активно работают над получением нового транша от Международного валютного фонда (МВФ).
При этом, по данным Богатырева, это не единственное направление, на котором работает Украина. По его словам, есть информация о том, что украинскому посольству в Китае якобы дали задание просить займа там.
Эксперт считает это решение логичным с точки зрения того, что активизация сотрудничества Китая могла бы помочь Украине решить проблемы с МВФ, а также с точки зрения того, что КНР может быть заинтересована в том, чтобы ввозить свои товары в Южную Европу через Украину.
«Но развернуться в экономическом плане, а тем более в политическом в сторону Китая Украине не дадут… Кредит, я думаю, взять у Китая нам дадут, а вот активизировать с ним какое-то серьезное экономическое взаимодействие, а тем более политическое, Украине, скорее всего, не позволит Запад, не позволят Соединенные Штаты в первую очередь», — отметил Богатырев.
Он напомнил прецедент с заводом «Мотор Сич», который фактически был куплен китайцами, но потом по приказу американской стороны эта сделка была аннулирована.