«Западные партнеры» не дадут Украине наладить экономическое и политическое сотрудничество с Китаем. Об этом политолог Даниил Богатырев сказал в комментарии изданию Украина.ру 27 марта

Олейник: Почему власти Украины просят помощи у Китая, а не у стратегического партнера США © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом, по данным Богатырева, это не единственное направление, на котором работает Украина. По его словам, есть информация о том, что украинскому посольству в Китае якобы дали задание просить займа там.

Эксперт считает это решение логичным с точки зрения того, что активизация сотрудничества Китая могла бы помочь Украине решить проблемы с МВФ, а также с точки зрения того, что КНР может быть заинтересована в том, чтобы ввозить свои товары в Южную Европу через Украину.

«Но развернуться в экономическом плане, а тем более в политическом в сторону Китая Украине не дадут… Кредит, я думаю, взять у Китая нам дадут, а вот активизировать с ним какое-то серьезное экономическое взаимодействие, а тем более политическое, Украине, скорее всего, не позволит Запад, не позволят Соединенные Штаты в первую очередь», — отметил Богатырев.

Он напомнил прецедент с заводом «Мотор Сич», который фактически был куплен китайцами, но потом по приказу американской стороны эта сделка была аннулирована.