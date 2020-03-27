На повестке дня у депутатов Верховной Рады — законопроекты о снятии моратория на продажу с/х-земель и о невозвращении банков прежним владельцам. Об этом политолог Даниил Богатырев сказал в комментарии изданию Украина.ру 27 марта

Следующая сессия Рады может пройти на стадионе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Богатырев выразил сомнение относительно того, что парламент соберется на этой неделе. Тем не менее, по его словам, повестка заседания уже есть.

«Будет дорассматриваться законопроект об открытии рынка земли. И сегодня вышло заявление МВФ (Международного валютного фонда. — Ред.), в котором было сказано, что кредит очередной Украине будет выделен только после принятия закона об открытии рынка земли, а также закона о невозвращении Приватбанка [Игорю] Коломойскому», — сообщил политолог.

По его данным, также будут рассматриваться вопросы функционирования экономики страны в условиях карантина и чрезвычайной ситуации. Как отметил эксперт, уже утвержден ряд мер по налоговым и кредитным льготам для бизнеса.