Ранее стало известно, что несколько депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, в связи с чем работа парламента застопорилась. Сообщалось, что внеочередная сессия может пройти в воскресенье, 29 марта.
Богатырев выразил сомнение относительно того, что парламент соберется на этой неделе. Тем не менее, по его словам, повестка заседания уже есть.
«Будет дорассматриваться законопроект об открытии рынка земли. И сегодня вышло заявление МВФ (Международного валютного фонда. — Ред.), в котором было сказано, что кредит очередной Украине будет выделен только после принятия закона об открытии рынка земли, а также закона о невозвращении Приватбанка [Игорю] Коломойскому», — сообщил политолог.
По его данным, также будут рассматриваться вопросы функционирования экономики страны в условиях карантина и чрезвычайной ситуации. Как отметил эксперт, уже утвержден ряд мер по налоговым и кредитным льготам для бизнеса.