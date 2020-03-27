Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» разработала антикризисный план по борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии. Об этом 27 марта сообщается на сайте партии

«Для того чтобы оперативно остановить распространение пандемии и минимизировать ее последствия в Украине, следует защитить людей, сбалансировать бюджет и обеспечить ресурсы для наполнения его доходной части, сохранить экономический потенциал и гарантировать социальную защиту граждан», — заявил сопредседатель партии Виктор Медведчук.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Кроме того, нужно отменить экономическую блокаду ДНР и ЛНР, выйти из режима экономических санкций в отношении России и восстановить с РФ торгово-экономические отношения.

В сфере здравоохранения необходимо установить обязательную доплату 300% от зарплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с пандемией, организовать тестирование людей на коронавирус во всех регионах Украины и обеспечивать медучреждения необходимыми средствами, препаратами и оборудованием.