«Для того чтобы оперативно остановить распространение пандемии и минимизировать ее последствия в Украине, следует защитить людей, сбалансировать бюджет и обеспечить ресурсы для наполнения его доходной части, сохранить экономический потенциал и гарантировать социальную защиту граждан», — заявил сопредседатель партии Виктор Медведчук.
По его словам, необходимо ввести госрегулирование цен на социально значимые товары, организовать систему бесконтактных доставок на дом, принять закон о списании задолженности за услуги ЖКХ и разблокировать соцвыплаты для жителей ДНР и ЛНР.
Кроме того, нужно отменить экономическую блокаду ДНР и ЛНР, выйти из режима экономических санкций в отношении России и восстановить с РФ торгово-экономические отношения.
В сфере здравоохранения необходимо установить обязательную доплату 300% от зарплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с пандемией, организовать тестирование людей на коронавирус во всех регионах Украины и обеспечивать медучреждения необходимыми средствами, препаратами и оборудованием.