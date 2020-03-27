В среду, 25 марта, Кабмин продлил объявленный на Украине до 3 апреля карантин на 30 дней, а также ввел режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля в связи с пандемией коронавируса.
При этом на прошлой неделе активно обсуждалась вероятность введения в стране режима чрезвычайного положения.
«В Сети наблюдалась такая информационная кампания, когда советники Авакова, его люди, подконтрольные ему эксперты и, скажем так, лояльные ему СМИ раскручивали вот этот тезис о необходимости введения чрезвычайного положения. Но потом этот тезис в информационном пространстве был переломлен тезисом о том, что, наоборот, не надо вводить чрезвычайное положение из-за того, что оно нанесет большой урон экономике», — отметил Богатырев.
Он напомнил, что режим чрезвычайного положения существенно расширяет права различных силовых структур, большинство из которых подконтрольны Авакову.