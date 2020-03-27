У сторонников главы МВД Украины Арсена Авакова не получилось протолкнуть тезис о необходимости введения в стране режима ЧП. Об этом политолог Даниил Богатырев сказал в комментарии изданию Украина.ру 27 марта

Царев: Введение чрезвычайного положения приведет к диктатуре Авакова © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом на прошлой неделе активно обсуждалась вероятность введения в стране режима чрезвычайного положения.

«В Сети наблюдалась такая информационная кампания, когда советники Авакова, его люди, подконтрольные ему эксперты и, скажем так, лояльные ему СМИ раскручивали вот этот тезис о необходимости введения чрезвычайного положения. Но потом этот тезис в информационном пространстве был переломлен тезисом о том, что, наоборот, не надо вводить чрезвычайное положение из-за того, что оно нанесет большой урон экономике», — отметил Богатырев.

Он напомнил, что режим чрезвычайного положения существенно расширяет права различных силовых структур, большинство из которых подконтрольны Авакову.