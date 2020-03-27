Он также сообщил, что из них девять находятся на территории области. Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. По всем был проведен медицинский осмотр.
«Последний человек был найден в Одесской области. Он временно проживает там, и в Харьковской области с момента возвращения из-за границы не был. Контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области», — написал он.
По всем нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Украины.