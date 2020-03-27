Полиция разыскала десять человек, которые вернулись из-за границы и нарушили самоизоляцию. Об этом 27 марта сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Последний человек был найден в Одесской области. Он временно проживает там, и в Харьковской области с момента возвращения из-за границы не был. Контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области», — написал он.

По всем нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Украины.