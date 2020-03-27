Больше всего случаев заражения новым коронавирусом на Украине фиксируют у людей в возрасте до 50 лет, что может стать угрозой для инфицирования других из-за высокой мобильности. Об этом 27 марта на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Главный санитарный врач сделал вывод, что пожилые люди придерживаются рекомендаций медиков и условий карантина. Также, по его словам, по результатам этого анализа будут пересмотрены подходы к карантинным мероприятиям, поскольку мобильность людей от 18 до 50 лет большая.

Кроме того, заместитель министра добавил, что количество инфицированных на Украине является прогнозируемым, однако вызывает беспокойство количество молодых людей среди них.