«От 18 до 29 лет — 17% заболевших, от 50 до 65 — 30% заболевших. И 65+ — 6% заболевших. То есть мы видим, что среди всех, кто болеет, от 18 до 49 лет — это почти 50%… Настораживает большое количество людей трудоспособного возраста, которые болеют коронавирусной болезнью», — отметил Ляшко.
Главный санитарный врач сделал вывод, что пожилые люди придерживаются рекомендаций медиков и условий карантина. Также, по его словам, по результатам этого анализа будут пересмотрены подходы к карантинным мероприятиям, поскольку мобильность людей от 18 до 50 лет большая.
Кроме того, заместитель министра добавил, что количество инфицированных на Украине является прогнозируемым, однако вызывает беспокойство количество молодых людей среди них.