Власти, включая президента Владимира Зеленского, призывают украинцев сидеть по домам во время карантина из-за коронавируса, чтобы освободить себя от ответственности за граждан. Такую точку зрения 26 марта высказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в видеообращении у себя в YouTube

Украинцам не спастись от коронавируса — Комаровский © Facebook Евгения Комаровского

Он назвал рекомендации о самоизоляции стандартными.

«Ну вот смотрите, я вам сказал: идите гуляйте, только ни к чему не прикасайтесь. Вы пошли гулять, облапав все вокруг: перила, двери из подъезда. Вы заболели. И говорите: "Комаровский же сказал идти гулять". Кто виноват? Комаровский, который разрешил гулять. Поэтому никто не собирается за вас брать на себя ответственность. И никто не уверен в вашей соображалке. В том, что у вас хватит ума безопасно покинуть помещение. <…> А логику и здравый смысл, в конце концов, никто не отменял», — отметил доктор.

Он добавил, что живущие в частных домах люди запросто могут выходить в огород и работать, это намного полезнее, чем сидеть дома.