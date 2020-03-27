«Вы, когда сидите дома, то выполняете рекомендацию президента, политика, Комаровского, вашего врача, кого угодно. И эта рекомендация абсолютно юридически защищает того, кто дал эту рекомендацию. Неужели это не понятно?» — сказал он.
Он назвал рекомендации о самоизоляции стандартными.
«Ну вот смотрите, я вам сказал: идите гуляйте, только ни к чему не прикасайтесь. Вы пошли гулять, облапав все вокруг: перила, двери из подъезда. Вы заболели. И говорите: "Комаровский же сказал идти гулять". Кто виноват? Комаровский, который разрешил гулять. Поэтому никто не собирается за вас брать на себя ответственность. И никто не уверен в вашей соображалке. В том, что у вас хватит ума безопасно покинуть помещение. <…> А логику и здравый смысл, в конце концов, никто не отменял», — отметил доктор.
Он добавил, что живущие в частных домах люди запросто могут выходить в огород и работать, это намного полезнее, чем сидеть дома.