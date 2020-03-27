Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию Луганской Народной Республики. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает 27 марта РИА Новости

Карантин для ВСУ. Как болезни бьют по украинской армии © Facebook, General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Перейти в фотобанк

Украинские силовики вели огонь из миномета калибром 82 миллиметра и вооружения БМП по населенным пунктам Лозовое и Березовское. В Березовском в результате обстрела повреждены два жилых дома.

Факт обстрела населенного пункта задокументировали.

«Материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 30-й бригады ВСУ и подчиненных ему военнослужащих», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.