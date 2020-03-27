«За 26 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — заявил представитель ЛНР.
Украинские силовики вели огонь из миномета калибром 82 миллиметра и вооружения БМП по населенным пунктам Лозовое и Березовское. В Березовском в результате обстрела повреждены два жилых дома.
Факт обстрела населенного пункта задокументировали.
«Материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 30-й бригады ВСУ и подчиненных ему военнослужащих», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.