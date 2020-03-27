Лидеры стран Евросоюза на саммите согласовали ключевые приоритеты в совместных действиях по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом президент ЕС Шарль Мишель сообщил 26 марта на пресс-конференции, которая транслировалась на мультимедийном портале ЕС

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Второй приоритет — это координация усилий на уровне и ЕС, и национальных правительств для обеспечения необходимого количества медицинского оборудования.

Третий — координация усилий с целью поддержки исследований для ускорения разработки вакцины против коронавируса.

Четвертый приоритет — решение экономических вопросов, поскольку кризис, ударивший по миру, имеет экономические и социальные последствия.

Пятый — эвакуация европейских граждан, которые сейчас находятся в третьих странах и хотят вернуться домой.

Также лидеры ЕС согласовали решение относительно контроля на внутренних и внешних границах Евросоюза.

Стоит отметить, что саммит проходил в режиме видеоконференции, что также обосновано стремлением замедлить распространение коронавируса.