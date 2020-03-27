По его словам, лидеры стран Европейского союза согласовали пять приоритетов, первый из которых касается продолжения мероприятий и координации усилий стран-членов по сдерживанию распространения вируса. Для этого, как отмечается, необходимо усилить систему здравоохранения.
Второй приоритет — это координация усилий на уровне и ЕС, и национальных правительств для обеспечения необходимого количества медицинского оборудования.
Третий — координация усилий с целью поддержки исследований для ускорения разработки вакцины против коронавируса.
Четвертый приоритет — решение экономических вопросов, поскольку кризис, ударивший по миру, имеет экономические и социальные последствия.
Пятый — эвакуация европейских граждан, которые сейчас находятся в третьих странах и хотят вернуться домой.
Также лидеры ЕС согласовали решение относительно контроля на внутренних и внешних границах Евросоюза.
Стоит отметить, что саммит проходил в режиме видеоконференции, что также обосновано стремлением замедлить распространение коронавируса.