Бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла миф о необходимости и эффективности ношения самодельных масок в условиях пандемии коронавируса. Она рассказала об этом на своей странице в Facebook 26 марта

Кличко рассказал о критической ситуации с медицинскими масками в Киеве © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Бывшая и. о. министра заявила, что исследования, на которые ссылаются журналисты, не подтверждают эффективность самодельных масок с целью защиты от вирусных заболеваний. В то же время приведенные ею исследования подтверждают, что эффективность у таких масок даже меньше, чем у завязанной на лице банданы.

«О масках из марли и ваты или плотной ткани речь серьезно вообще не идет. Насколько они эффективны, в одном исследовании проверили симуляцией на манекенах. Оказалось, что хирургическая маска защищает от 33% капель аэрозоля, завязанная на лице бандана защищает от 11%, а маска из ткани — от 6% капель», — рассказала Супрун.

Супрун подчеркнула, что тканевые маски и банданы в случае необходимости могут защитить от пыли. А вот использовать их, чтобы обезопаситься от вирусных заболеваний, не только неэффективно, но и опасно.

Она также сослалась на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которым использование масок из ткани не одобрено Национальным институтом охраны труда (NIOSH).

Экс-глава МОЗ также напомнила, что медики в принципе не рекомендуют носить любые маски «просто так». Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предписывает носить маски тем, у кого есть респираторные симптомы, и тем, кто контактирует с больными. Здоровым людям носить маски не нужно.

«Маски дают ложное чувство защищенности, а большой спрос населения на них создает дефицит для медицинских учреждений, где маски и респираторы действительно жизненно необходимы», — резюмировала Супрун.