Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в воскресенье, 29 марта. Об этом 26 марта сообщил народный депутат из фракции «Слуга народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин в эфире «1+1»

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Трухин отметил, что должны быть подготовлены все вопросы по бюджету Украины, по борьбе с коронавирусом.

«Мы соберемся, мы все находимся в Киеве. Те, кто не находятся в Киеве, готовы приехать в течение 24 часов. Не вижу никаких проблем с кворумом в парламенте. Парламент будет работать, парламент не подведет ни президента, ни страну», — заверил он.