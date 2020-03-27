«Мы понимаем всю ответственность, которая лежит на наших плечах. Действительно, очень много вопросов, которые мы должны рассмотреть в стенах парламента. И я просто уверен в том, что все мои коллеги присоединятся к заседанию парламента. Большой вопрос — будет ли это суббота, скорее всего, это может быть воскресенье. Посмотрим, когда уже будут готовы все решения», — сказал он.
Трухин отметил, что должны быть подготовлены все вопросы по бюджету Украины, по борьбе с коронавирусом.
«Мы соберемся, мы все находимся в Киеве. Те, кто не находятся в Киеве, готовы приехать в течение 24 часов. Не вижу никаких проблем с кворумом в парламенте. Парламент будет работать, парламент не подведет ни президента, ни страну», — заверил он.