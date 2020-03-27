Депутаты Киевсовета проголосовали за предоставление 50%-х льгот для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества на период карантина, введенного в связи с коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, чьи слова приводит пресс-служба КГГА 26 марта

Почти половина компаний Украины потеряли до 50% доходов из-за карантина — Европейская Бизнес-Ассоциация © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Мы обещали и нашли механизм, как уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, работающий в столице. И который сегодня наиболее уязвим в такое сложное и для города, и для страны время. Пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы. И будут ли завершены ограничения после 24 апреля… Но мы сегодня сделали серьезный жест поддержки. Право на эти льготы малый и средний бизнес получит уже с 11 марта», — заявил Кличко.

Льготы для бизнеса будут действовать до 31 июля. В случае невозможности использования объекта власти Киева решили временно освободить арендаторов коммунального имущества от оплаты по договорам аренды. Фактически предприниматели будут платить символическую 1 гривну.

Ранее Европейская Бизнес-Ассоциация сообщала, что в связи с введением карантина на Украине почти половина компаний (48%) уже зафиксировала от 20% до 50% потерь от доходов.