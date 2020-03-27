Принятие закона о совершенствовании механизмов регулирования работы банков и земельной реформы ускорит достижение окончательных договоренностей о новой программе расширенного финансирования для Украины от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на сайте фонда 26 февраля

Бортник: Украине неоткуда ждать помощи, кроме своих олигархов и МВФ © Facebook, Ruslan Bortnik Владимир Зеленский, Нацбанк и Кабмин договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 миллиардов.

По словам Георгиевой, на прошлой неделе был достигнут прогресс в дискуссиях с украинскими властями об этой программе.

«Принятие законодательства, улучшающего банковское регулирование, и земельной реформы позволит быстро продвинуться вперед с окончательной доработкой параметров нового соглашения, с более широким доступом, чем предполагалось ранее», — сказала она.

Тем временем 24 марта правительство внесло в Верховную Раду обновленный законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности №3260, который предотвращает возврат выведенного с рынка банка его собственникам.

Принятие этого законопроекта является одним из предварительных условий заключения соглашения о новой программе с МВФ.