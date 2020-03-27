Белоруссия успешно борется с пандемией коронавируса без жестких карантинных мер в том числе потому, что она входит в десятку стран мира по числу полноценных лабораторий, способных проводить тестирование на это заболевание. Об этом рассказал белорусско-украинский политолог Игорь Тышкевич в недавнем интервью Ukrlife.TV

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«Что такое операция по пересадке почек или сердца? Это когда человек лежит на аппарате искусственной вентиляции легких. Соответственно, в Белоруссии 2049 новых аппаратов ИВЛ на 2,5 млн населения. Это в 3 раза больше, чем в США, и в 2 раза больше, чем в Италии», — пояснил Тышкевич.

Кроме того, по его словам, в Белоруссии, в отличие от Украины, есть система инфекционных больниц, а также есть научно-практический центр эпидемиологии и вирусологии, который функционирует по образцу такого же центра, который есть в китайском Ухане.

К тому же, добавил политолог, в Белоруссии отыскали "нулевого пациента", отследили его контакты за несколько дней, и в течение 24 часов поместили эти 200 человек в карантин, где бы они ни находились.

Украине, резюмировал он, при борьбе с коронавирусом нужно научиться находить баланс между безопасностью и экономикой, поскольку без экономической поддержки любая борьба с эпидемией будет невозможной.