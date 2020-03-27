Начиная с 2012 года, отметил эксперт, Минск сделал ставку на развитие медицинского туризма, и это в том числе привело к тому, что Белоруссия оказалась в топ-20 государств по уровню проведения операций по пересадке органов.
«Что такое операция по пересадке почек или сердца? Это когда человек лежит на аппарате искусственной вентиляции легких. Соответственно, в Белоруссии 2049 новых аппаратов ИВЛ на 2,5 млн населения. Это в 3 раза больше, чем в США, и в 2 раза больше, чем в Италии», — пояснил Тышкевич.
Кроме того, по его словам, в Белоруссии, в отличие от Украины, есть система инфекционных больниц, а также есть научно-практический центр эпидемиологии и вирусологии, который функционирует по образцу такого же центра, который есть в китайском Ухане.
К тому же, добавил политолог, в Белоруссии отыскали "нулевого пациента", отследили его контакты за несколько дней, и в течение 24 часов поместили эти 200 человек в карантин, где бы они ни находились.
Украине, резюмировал он, при борьбе с коронавирусом нужно научиться находить баланс между безопасностью и экономикой, поскольку без экономической поддержки любая борьба с эпидемией будет невозможной.