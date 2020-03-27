Эксперт отметил, что по итогам совещания между президентом и олигархами по вопросу борьбы с коронавирусом Ринат Ахметов фактически получил контроль над Донбассом, Игорь Коломойский — над Волынской и Запорожской областями, а Виктор Пинчук — над родной Днепропетровской областью.
«Сейчас Зеленский несколько отодвинул Коломойского, чтобы придвинуть к себе Ахметова. Сейчас у Ахметова также свой премьер Денис Шмыгаль. Все прогнозируют, что будет и свой министр по ТЭКу Иван Плачков», — перечислил Царев.
Политик добавил, что прекращение импорта из России дешевых угля и электричества нанесло серьезный удар по Коломойскому, зато укрепило бизнес и шахты Ахметова.