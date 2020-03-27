Президент Украины Владимир Зеленский окончательно похоронил свой предвыборный лозунг об отстранении всех олигархов от власти. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Введение чрезвычайного положения приведет к диктатуре Авакова © РИА Новости, Владимир Трефилов Ринат Ахметов фактически получил контроль над Донбассом, Игорь Коломойский — над Волынской и Запорожской областями, а Виктор Пинчук — над родной Днепропетровской областью.

«Сейчас Зеленский несколько отодвинул Коломойского, чтобы придвинуть к себе Ахметова. Сейчас у Ахметова также свой премьер Денис Шмыгаль. Все прогнозируют, что будет и свой министр по ТЭКу Иван Плачков», — перечислил Царев.

Политик добавил, что прекращение импорта из России дешевых угля и электричества нанесло серьезный удар по Коломойскому, зато укрепило бизнес и шахты Ахметова.