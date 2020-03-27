Украинские методы борьбы с коронавирусом свидетельствуют о том, что у власти в этой стране остались только аморальные и непрофессиональные люди. Об этом рассказал российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Марков: Россия обрела свой путь в борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Нина Зотина

«Ни в каком Гондурасе, Намибии или Нигерии не додумались до того, что люди на работу должны ходить, но при этом метро нужно закрыть, чтобы они давились в этих автобусах либо шли пешком по 10 км. Это просто верх идиотизма», — привел пример Марков.

Гораздо более эффективны, добавил политолог, меры, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, когда метро и остальной общественный транспорт будут работать без ограничений, а людей отправили в оплачиваемые отпуска.