Эксперт подчеркнул, что на Украине любой человек с минимальными морально-нравственными нормами не будет сотрудничать с этой властью, профессиональные и порядочные люди от этого дистанцируются, и поэтому получается соответствующий результат.
«Ни в каком Гондурасе, Намибии или Нигерии не додумались до того, что люди на работу должны ходить, но при этом метро нужно закрыть, чтобы они давились в этих автобусах либо шли пешком по 10 км. Это просто верх идиотизма», — привел пример Марков.
Гораздо более эффективны, добавил политолог, меры, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, когда метро и остальной общественный транспорт будут работать без ограничений, а людей отправили в оплачиваемые отпуска.