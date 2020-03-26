В последнее время режим президента Украины Владимира Зеленского принял ряд решений, выгодных для бизнеса олигарха Рината Ахметова, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру 26 марта

«В пользу Ахметова уже приняли решение ввести таможенные пошлины на экспорт электроэнергии из России. Это лоббизм его тепловых электростанций, его компании ДТЭК. Плюс ренту на руду для его горно-обогатительных комбинатов не сильно поднимали», — отметил эксперт.

Украину раздали «смотрящим». Эксперты о решении Зеленского по олигархам © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

При этом бизнесмен Игорь Коломойский, ставленником которого украинские СМИ ранее называли Зеленского, все больше отдаляется от президента, добавил Молчанов.

Он обратил внимание на то, что Коломойский требует вернуть ему национализированный при президенте Петре Порошенко Приватбанк.

Между тем, это противоречит позиции МВФ и Запада в целом, так что это будет очень трудно выполнить, полагает Кирилл Молчанов.

Полная версия интервью Кирилла Молчанова выйдет на нашем сайте 27 марта в 10:00 мск.