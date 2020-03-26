В ООН утверждают, что еще несколько случаев ожидают подтверждения.
«Несмотря на то что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года», — говорится в сообщении.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне пандемии коронавируса призвал прекратить огонь участников всех конфликтов в мире.
В миссии присоединились к этому призыву и заявили, что стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на борьбе со вспышкой COVID-19.