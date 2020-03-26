Уровень потерь среди гражданского населения Донбасса в марте этого года оказался самым высоким начиная с сентября 2019-го. По данным Мониторинговой миссия ООН по правам человека, с 1 по 22 марта в зоне силовой операции погиб один человек и 15 получили ранения

В ООН утверждают, что еще несколько случаев ожидают подтверждения.

«Несмотря на то что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне пандемии коронавируса призвал прекратить огонь участников всех конфликтов в мире.

В миссии присоединились к этому призыву и заявили, что стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на борьбе со вспышкой COVID-19.