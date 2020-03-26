В Казахстане зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции. Об этом 26 марта сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, передает РИА Новости

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 26 марта

«Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса. Все, что происходит сейчас, — это испытание для всех нас. Необходимо выполнять все требования и предписания властей по изоляции, недопущению контактов и соблюдению режима карантина и чрезвычайного положения», — сказал Абаев.

В четверг, 26 марта, еще два случая коронавируса выявили в Караганде.