К 26 марта в республике диагностировали 111 случаев COVID-19. Панедемия унесла жизнь жительницы Нур-Султана. Полную информацию об умершей управление здравоохранения города предоставит 27 марта.
«Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса. Все, что происходит сейчас, — это испытание для всех нас. Необходимо выполнять все требования и предписания властей по изоляции, недопущению контактов и соблюдению режима карантина и чрезвычайного положения», — сказал Абаев.
В четверг, 26 марта, еще два случая коронавируса выявили в Караганде.