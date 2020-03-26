Кабинет министров Украины намерен уменьшить расходы на образование и науку более чем на 6,9 млрд грн, однако замминистра образования Егор Стадный 26 марта заявил, что это фактически ставит крест на реформе украинской школы

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