По его словам, среди прочих хотят отозвать финансирование программы «Новая украинская школа».
«Она является сердцем школьной реформы. Если оно перестанет биться, реформа умрет», — приводит Liga.net слова чиновника.
Также сокращается финансирование научных исследований, в том числе в университетах, и создание мастерских в профтехучилищах.
Стадный сказал, что «эпидемия рано или поздно закончится, и страна вернется к нормальной жизни, но если эти средства сейчас забрать, образование и науку уже не удастся реанимировать».