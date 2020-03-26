Закарпатскую область закроют на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 26 марта сообщает Закарпатский областной совет на своем сайте

С полуночи 27 марта до 24 апреля на территории области вводят ограничительные меры. В частности, прекратят работу все рынки (за исключением крупных продуктовых оптовых рынков) и отделы для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенные на АЗС. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Речь идет также о необходимости прекращения движения автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автодорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород) и Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)», — говорится в сообщении.

На Яблуницком перевале и Абранском перевале обустроят контрольно-пропускные пункты и будут мерить температуру у тех, кто въезжает на территорию области.

За последнюю неделю марта 6729 жителей области подписали заявления о самоизоляции. Из них 6346 обратились к семейным врачам. Всего по области в самоизоляции по состоянию на 25 марта находится 7233 человека.