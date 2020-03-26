Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, согласно которому в одном транспортном средстве можно перевозить вдвое меньше пассажиров, чем мест для сидения. Соответствующее постановление 26 марта обнародовано на правительственном портале

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк постановлением отменяется норма о том, что допускается перевозка не более 10 пассажиров одновременно в трамвае, троллейбусе и автобусе на регулярных маршрутах и в автобусах, которые курсируют в режиме маршрутного такси.

Для служебного транспорта установлена более мягкая норма, согласно которой допускается количество пассажиров в пределах количества мест для сидения.

В соответствии с постановлением продлевается запрет до 24 апреля на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.