В Польше из-за пандемии коронавируса оппозиция требует переноса президентских выборов, на что правительство не хочет пойти, — в условиях кризиса рейтинг власти стремительно растёт. Об этом рассказал польский журналист Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру

Польский журналист Корейба: Рейтинг властей в Польше стремительно растёт © Facebook, Kuba Korejba

«Министр здравоохранения вырос до лидера нации — его стойкость и трудоспособность нравятся всем независимо от политических взглядов, хотя до этого он был незаметным чиновником. Я уверен, что после эпидемии у него будет большая карьера», — считает эксперт.

По его сведениям, умирают в основном люди пожилые и с сопутствующими болезнями, практически никогда коронавирус не является непосредственной причиной смерти.

Никто пока точно не оценивал возможные последствия коронавируса для страны, указал Корейба, но экономический спад будет точно. Журналист выразил надежду, что вирус вынудит правительство пойти на необходимые реформы, изменения, которые давно назрели.