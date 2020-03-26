По состоянию на 26 марта в Польше зафиксировано 1085 случаев заражения, 15 смертей и два случая выздоровления. Численность населения страны составляет порядка 40 млн человек.
«Министр здравоохранения вырос до лидера нации — его стойкость и трудоспособность нравятся всем независимо от политических взглядов, хотя до этого он был незаметным чиновником. Я уверен, что после эпидемии у него будет большая карьера», — считает эксперт.
По его сведениям, умирают в основном люди пожилые и с сопутствующими болезнями, практически никогда коронавирус не является непосредственной причиной смерти.
Никто пока точно не оценивал возможные последствия коронавируса для страны, указал Корейба, но экономический спад будет точно. Журналист выразил надежду, что вирус вынудит правительство пойти на необходимые реформы, изменения, которые давно назрели.