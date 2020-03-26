В областную больницу Ивано-Франковска принудительно госпитализировали 39-летнюю жительницу Коломыи, которая находилась на заработках в Бельгии. Об этом 26 марта сообщило местное издание «Зеркало медиа»

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Ее поместили в больницу Киева. Позже было принято перевести ее в больницу в Ивано-Франковской облати. Проведя еще три экспресс-теста, один раз диагноз подтвердился.

«24 марта пациентка по неизвестным причинам решила покинуть лечебное учреждение и, вероятно, планировала вернуться домой. На звонки не отвечала, на контакт с врачами не выходила», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели необходимые мероприятия и задержали женщину вместе с ее мужем. Обоих госпитализировали в областную инфекционную больницу.