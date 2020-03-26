Отмечается, что 23 марта женщина самолетом вернулась из Брюсселя. По прибытии в Украину у нее обнаружили повышенную температуру, при проведении быстрого теста на COVID-19 был получен положительный результат.
Ее поместили в больницу Киева. Позже было принято перевести ее в больницу в Ивано-Франковской облати. Проведя еще три экспресс-теста, один раз диагноз подтвердился.
«24 марта пациентка по неизвестным причинам решила покинуть лечебное учреждение и, вероятно, планировала вернуться домой. На звонки не отвечала, на контакт с врачами не выходила», — говорится в сообщении.
Правоохранители провели необходимые мероприятия и задержали женщину вместе с ее мужем. Обоих госпитализировали в областную инфекционную больницу.