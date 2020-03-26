«Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому мнению, что без согласования с парламентом данные изменения в предложенном виде приняты не будут», — сказал Железняк.
По его словам, предложенные показатели являются нереалистичными, а сокращение ряда статей расходов местных бюджетов и расходов на образование и медицину в данных условиях просто невозможны.
Ранее стало известно, что следующее заседание Рады пройдет во дворе парламента, депутаты оденут защитные спецкостюмы, голосовать будут руками.