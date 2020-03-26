Представители всех депутатских фракций и групп раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет и создание стабилизационного фонда. Об этом 26 марта заявил заместитель глава фракции «Голос» Ярослав Железняк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина»

«Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому мнению, что без согласования с парламентом данные изменения в предложенном виде приняты не будут», — сказал Железняк.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 26 марта

Ранее стало известно, что следующее заседание Рады пройдет во дворе парламента, депутаты оденут защитные спецкостюмы, голосовать будут руками.