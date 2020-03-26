Исполнительный комитет Житомирского городского совета 26 марта внес изменения в решение об ограничительных мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает местное издание Житомир.info

Страх перед коронавирусом. Пассажира автобуса едва не бросили на границе Эстонии из-за кашля © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк изменил дату завершения ограничительных мер — с 3 апреля на 24 апреля, а некоторые пункты изложил в новой редакции.

В частности, в Житомире увеличили разрешенное количество пассажиров в транспорте и позволили торговать магазинам у рынков.

Горисполком также согласовал количество пассажиров для каждого вида транспорта: для троллейбуса и трамвая — до 20 пассажиров, крупногабаритных автобусов — 15 пассажиров, в малогабаритных автобусах — до 10 пассажиров.