В связи с решением Кабинета министров о продлении карантина до 24 апреля 2020 года исполком изменил дату завершения ограничительных мер — с 3 апреля на 24 апреля, а некоторые пункты изложил в новой редакции.
В частности, в Житомире увеличили разрешенное количество пассажиров в транспорте и позволили торговать магазинам у рынков.
Горисполком также согласовал количество пассажиров для каждого вида транспорта: для троллейбуса и трамвая — до 20 пассажиров, крупногабаритных автобусов — 15 пассажиров, в малогабаритных автобусах — до 10 пассажиров.