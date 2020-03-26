Полиция Харьковской области разыскивает 10 человек, который нарушили самоизоляцию и сбежали. Об этом 26 марта сообщает «Харьков UA»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы действительно сотрудничаем с Национальной полицией, и, по нашей информации, они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции», — сказала главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.

Она уточнила, что 9 человек, которые прибыли рейсом из Парижа и контактировали с больным коронавирусом, указали ложные данные.