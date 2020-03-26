Отмечается, что эпидемиологам и полиции не удалось установить местонахождение десяти из более 200 человек в Харьковской области, которые добровольно согласились самоизолироваться.
«10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы действительно сотрудничаем с Национальной полицией, и, по нашей информации, они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции», — сказала главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.
Она уточнила, что 9 человек, которые прибыли рейсом из Парижа и контактировали с больным коронавирусом, указали ложные данные.