Учебный год на Украине продлили до 1 июля для всех, кроме выпускников. Об этом 26 марта сообщила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Ученики выпускных классов заканчивают обучение после внешнего независимого тестирования (на Украине так называется ЕГЭ). Его дата пока не определена из-за карантина.