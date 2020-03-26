«Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, обработаем тот материал, который мы подаем сейчас дистанционно и подведем итоги. Мы можем говорить сейчас о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством, — это 1 июля», — заявила Мандзий.
Ученики выпускных классов заканчивают обучение после внешнего независимого тестирования (на Украине так называется ЕГЭ). Его дата пока не определена из-за карантина.