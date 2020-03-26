Представители всех фракций и групп войдут в Антикризисный штаб под руководством премьера Дениса Шмыгаля. Об этом 26 марта заявил заместитель главы фракции «Голос» Ярослав Железняк в комментарии агентству Интерфакс-Украина

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк «В итоге предложено спикером парламента и поддержано премьер-министром создание Антикризисного штаба под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп, которые наработают совместно со специалистами эти изменения и потом вынесут их на рассмотрение Верховной Рады», — сказал Железняк.