По его словам, в четверг состоялось совещание, на котором рассматривались исключительно вопросы, которые предлагал вынести Кабинет министров. Ряд положений предложенного законопроекта никак не касаются мер по противодействию эпидемии коронавируса.
«В итоге предложено спикером парламента и поддержано премьер-министром создание Антикризисного штаба под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп, которые наработают совместно со специалистами эти изменения и потом вынесут их на рассмотрение Верховной Рады», — сказал Железняк.