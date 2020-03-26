Внеочередное заседание Верховной Рады проведут 28 марта в парламентском дворе, депутаты облачатся в защитные костюмы, а голосовать будут руками, заявил бывший депутат Верховной Рады, экс-спикер запрещенного в РФ Правого сектора Борислав Береза ​​со ссылкой на свои источники 26 марта

Эпидемия коронавируса вынудила власти ввести карантин, при этом, как рассказал политолог Кирилл Молчанов, депутаты Рады в панике и боятся идти на работу в парламент, однако похоже на то, что глава МВД Арсен Аваков нашел выход, рассказал Береза.

«Есть информация, что министр МВД (Аваков — ред.) готов предоставить всем участникам этого внеочередного заседания защитные костюмы, маски и очки. Так что мы можем увидеть толпу безликих "космонавтов", которые будут голосовать руками за все, что им скажут. И кто именно проголосует, мы не узнаем», — написал Береза у себя в Telegram.

В масках и на стадионе? Как будет работать Рада в период эпидемии © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

22 марта спикер ВР Дмитрий Разумков сказал, что в Раде пройдет внеочередное заседание. Первоначально оно было запланировано на 26 марта, однако позднее его перенесли на 28-е число.