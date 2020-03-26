Эксперт отметил, что система здравоохранения страны несовершенна, есть серьезные проблемы с финансированием медицинских учреждений, а также практически открыты границы с Ираном, где сейчас распространение коронавируса принимает катастрофические масштабы.
Кроме того, по его словам, сегодня не без поддержки иранских властей происходит насильственное выдворение тех афганцев, которые в статусе беженцев несколько лет проживали на территории Ирана.
«Теперь их принудительно выселяют, возвращают в Афганистан. Далеко не всегда эти люди здоровы, многие из них являются носителями вируса, и поэтому из Ирана сегодня исходит главная угроза распространения эпидемии в Афганистане», — указал Серенко.
Именно из Ирана в Афганистан попадает наибольшее число зараженных этой опасной болезнью, и больше половины зараженных на сегодняшний день являются жителями западной афганской провинции Герат, которая граничит с Ираном и имеет очень тесные связи с этой страной, добавил политолог.
И вот эту вот гадость, которая пришла из Ирана, в Афганистане уже называют «иранский грипп» или «иранский вирус», заключил собеседник издания.