Эпидемия коронавируса в Афганистане только набирает обороты и, судя по всему, она станет настоящим бедствием в силу очень слабой экономики страны. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко о том, почему в Афганистане коронавирус называют «иранским гриппом» © предоставлено Андреем Серенко

Кроме того, по его словам, сегодня не без поддержки иранских властей происходит насильственное выдворение тех афганцев, которые в статусе беженцев несколько лет проживали на территории Ирана.

«Теперь их принудительно выселяют, возвращают в Афганистан. Далеко не всегда эти люди здоровы, многие из них являются носителями вируса, и поэтому из Ирана сегодня исходит главная угроза распространения эпидемии в Афганистане», — указал Серенко.

Именно из Ирана в Афганистан попадает наибольшее число зараженных этой опасной болезнью, и больше половины зараженных на сегодняшний день являются жителями западной афганской провинции Герат, которая граничит с Ираном и имеет очень тесные связи с этой страной, добавил политолог.

И вот эту вот гадость, которая пришла из Ирана, в Афганистане уже называют «иранский грипп» или «иранский вирус», заключил собеседник издания.