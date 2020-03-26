Накануне, 25 марта, Кабмин продлил объявленный на Украине до 3 апреля карантин на 30 дней, а также ввел режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля в связи с пандемией коронавируса.
Рудяков не исключает, что текущая ситуация может быть использована властями для проталкивания скандальных законопроектов, например земельной реформы, а также может спровоцировать перераспределение групп влияния.
«Все теоретические раскладки показывают, что мы такая страна, что у нас это все будет развиваться по не самому безопасному, "итальянскому" сценарию, у нас возможны политические катаклизмы, включая ситуативную децентрализацию», — отметил эксперт.
По его словам, это уже начало проявляться после встречи ряда олигархов с президентом, который распределил между ними условное кураторство в областях. Это может привести к тому, что в разных регионах будут применяться свои методы лечения коронавируса без согласования с центром, сказал политолог.
При этом Рудяков отметил, что на данный момент он не видит конкретных субъектов политического процесса, которые целенаправленно шли бы сейчас на «карантинный Майдан».
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