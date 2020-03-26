В случае ухудшения показателей по распространению коронавируса на Украине местные центры возьмут ситуацию в свои руки. Об этом директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру 26 марта

Спасай себя сам: как украинское общество самоорганизуется в условиях карантина © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Рудяков не исключает, что текущая ситуация может быть использована властями для проталкивания скандальных законопроектов, например земельной реформы, а также может спровоцировать перераспределение групп влияния.

«Все теоретические раскладки показывают, что мы такая страна, что у нас это все будет развиваться по не самому безопасному, "итальянскому" сценарию, у нас возможны политические катаклизмы, включая ситуативную децентрализацию», — отметил эксперт.

По его словам, это уже начало проявляться после встречи ряда олигархов с президентом, который распределил между ними условное кураторство в областях. Это может привести к тому, что в разных регионах будут применяться свои методы лечения коронавируса без согласования с центром, сказал политолог.

При этом Рудяков отметил, что на данный момент он не видит конкретных субъектов политического процесса, которые целенаправленно шли бы сейчас на «карантинный Майдан».

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