Украина не желает активно внедрять реформы для предотвращения коррупции депутатов, прокуроров и судей, пишет интернет-издание «Европейская правда» со ссылкой на сообщение Совета Европы 26 марта

Соответствующие выводы сделал антикоррупционный орган СЕ GRECO в отношении того, как прогрессирует Украина в реализации рекомендаций организации, выданных в 2017 году.

«Усилия по борьбе с коррупцией — это не только принятие законов или создание институтов. Они в основном касаются эффективной реализации одобренных реформ. Крайне важно, чтобы недавно принятые законодательные и другие меры были должным образом воплощены. Учитывая недавнее внедрение соответствующего законодательства, впереди значительная работа», — отметили в Совете Европы.

Венедиктову назначили генпрокурором, чтобы создать впечатление бурной борьбы с коррупцией — Слободчук © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк Петре Порошенко, однако большинство отложили после того, как после победы Владимира Зеленского летом 2019 года был избран новый парламент и сформировано правительство.

Как уточняется, всего Украине была дана 31 рекомендация, удовлетворительно воплощены пять, частично — 15, при этом 11 не выполнены совершенно.