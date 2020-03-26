Соответствующие выводы сделал антикоррупционный орган СЕ GRECO в отношении того, как прогрессирует Украина в реализации рекомендаций организации, выданных в 2017 году.
«Усилия по борьбе с коррупцией — это не только принятие законов или создание институтов. Они в основном касаются эффективной реализации одобренных реформ. Крайне важно, чтобы недавно принятые законодательные и другие меры были должным образом воплощены. Учитывая недавнее внедрение соответствующего законодательства, впереди значительная работа», — отметили в Совете Европы.
По версии СЕ GRECO, ряд антикоррупционных законов приняли в парламенте при президенте Петре Порошенко, однако большинство отложили после того, как после победы Владимира Зеленского летом 2019 года был избран новый парламент и сформировано правительство.
Как уточняется, всего Украине была дана 31 рекомендация, удовлетворительно воплощены пять, частично — 15, при этом 11 не выполнены совершенно.