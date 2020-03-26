Директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков объяснил, почему карантин и режим чрезвычайной ситуации не являются в полной мере эффективными противокоронавирусными мероприятиями. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 26 марта

Почти половина компаний Украины потеряли до 50% доходов из-за карантина — Европейская Бизнес-Ассоциация © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк Тедрос Гебрейесус сказал, что самоизоляция и карантин не ликвидируют угрозу заражения коронавирусом, а просто тормозят скорость распространения инфекции.

По словам Рудякова, такие методы эффективны, однако для этого необходимо иметь экономические ресурсы, которых у Украины нет. Так, он сослался на украинских экспертов, согласно прогнозу которых финансовых запасов 60-70% населения страны хватит лишь на две недели.

«Так что в целом меры украинского правительства эффективны, но с точки зрения медицинской не имеют к этому никакого отношения. Они просто оттягивают по времени проявление коллапса медицинского обеспечения», — сказал политолог.

Ранее Кабмин продлил введенный на Украине карантин на 30 дней, а также ввел режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля в связи с пандемией коронавируса.

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