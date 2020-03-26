Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сказал, что самоизоляция и карантин не ликвидируют угрозу заражения коронавирусом, а просто тормозят скорость распространения инфекции.
По словам Рудякова, такие методы эффективны, однако для этого необходимо иметь экономические ресурсы, которых у Украины нет. Так, он сослался на украинских экспертов, согласно прогнозу которых финансовых запасов 60-70% населения страны хватит лишь на две недели.
«Так что в целом меры украинского правительства эффективны, но с точки зрения медицинской не имеют к этому никакого отношения. Они просто оттягивают по времени проявление коллапса медицинского обеспечения», — сказал политолог.
Ранее Кабмин продлил введенный на Украине карантин на 30 дней, а также ввел режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля в связи с пандемией коронавируса.
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